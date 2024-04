Viih Tube e Eliezer revelam que estão ‘grávidos’ do segundo filho

Casal já tem uma filha, a pequena Lua, de 1 ano e estavam tentando o segundo filho desde dezembro de 2023

Reprodução/TV Globo O casal está junto desde 2022



Durante participação no programa “Mais Você”, TV Globo, nesta segunda-feira (29), a influencer Viih Tube e o esposo, o ex-bbb Eliezer, contaram que estão esperando o segundo filho. Quem “contou” a novidade foi Lua, a primogênita do casal, que usava uma blusinha escrito “promovida a irmã mais velha”. O casal está junto desde 2022 e já estavam tentando o segundo filho desde dezembro de 2023, segundo a empresária informou em vídeo publicado nas redes sociais. Viih Tube contou sobre ser uma “tentante”, que são popularmente conhecidas as mulheres que estão tentando engravidar.

