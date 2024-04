Dia Nacional do Livro Infantil: conheça livros de Roseana Murray

Escritora já escreveu mais de 100 obras, incluindo infantis e adultos; ela foi atacada por três pitbulls no último dia 5 de abril

Nesta quinta-feira (18), é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao aniversário de Monteiro Lobato. O taubateense escreveu mais de 10 obras, inclusive Sítio do Pica Pau Amarelo, história mais conhecida do escritor e que virou série de TV. Como forma de incentivar a leitura infantil e prestigiar a escritora atacada por três pitbulls no último dia (5) de abril, separamos histórias escritas por Roseana Murray, de 73 anos, que além de escritora é poeta. A escritora publicou mais de 100 livros infantis e foi ganhadora de inúmeros prêmios, incluindo quatro vezes “O Melhor de Poesia”, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), e em 2022 recebeu o Prêmio Academia Brasileira de Letras com o livro “Jardins”. Murray escreve também para adultos, incluindo “Emaranhado”, lançado em 2023 e Corpo e Amor, de 2018. Conheça todos os livros da escritora que estão disponíveis no site da Amazon.

1- Casas

Casa maluca, casa do céu, casa de avó, casa mal-assombrada, casa de vizinho, casa de índio, caverna, casa de amigo são algumas das casas descritas neste livro, em poemas que mostram, com delicadeza, humor e lirismo, um jeito todo especial de ver as casas deste e de outros mundos.

2- Poemas do Céu

O livro reúne 26 poemas que exploram temas como sol, lua, estrelas e o céu.

3- Poemas e Comidinhas

Neste projeto escrito em parceria com seu filho, o chef de cozinha André Murray, a escritora traz receitas em forma de poesia. Salada arco-íris, pudim de nuvens, bruxarias de goiaba, sanduíches lunares. As receitas são apropriadas para serem feitas pelas crianças, ou, em alguns casos, com a ajuda de adultos.

4- Pequenos contos de leves assombros

Este livro traz sete contos, que, em tom de rememorações e construídos a partir de alta sensibilidade poética, mostram-se ideais para todos os públicos.

5- Um Cachorro para Maya

A história fala sobre o desejo comum de muitas crianças, ter um cachorrinho. Maya era filha única e sentia falta de uma companhia com quem pudesse dividir afetos. Tinha certeza de que ter um cachorrinho a tornaria a criança mais feliz do mundo. Mas depois de tanto pedir, tanto esperar, chega o dia de ganhar o presente mais desejado da vida e o inesperado acontece, surpreendendo Maya.

