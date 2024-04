Escritora atacada por pitbulls posta primeiro poema escrito de dentro do hospital

Roseana Murray tem usado as redes sociais para falar sobre o processo de recuperação e agradecer aos fãs pelo carinho

Reprodução/Instagram/@roseanamurray Ela perdeu um braço e uma orelha, mas está estável e se recuperando



Nesta segunda-feira (15), a escritora Roseana Murray, que foi atacada por três pitbulls no último dia (5), usou as redes sociais para postar o primeiro poema que escreveu após o acidente. A poetisa ganhou mais de 10 mil seguidores após ocorrido e tem utilizado das redes para agradecer ao Hospital Albert Torres HEAT, atualizar sobre o estado de saúde e agradecer aos fãs pelo carinho e orações. Internada no SUS (Sistema Único de Saúde), desde o dia do acidente, Roseana perdeu um braço e uma orelha, mas foi cercada de amor e carinho de pessoas do Brasil todo. “Este hospital é uma casa muito especial. Ouço as histórias dos enfermeiros e enfermeiras, troco com eles as minhas histórias, trocamos galáxias de amor. Essa experiência de ser meio humana meio selvagem, com a força adquirida de Cerbero, aumenta a minha reaponsabilidade em relação à vida e a tudo o que é belo”, postou ela. Na manhã desta segunda-feira (15), Roseana também compartilhou a mensagem que recebeu de Nísia Trindade, ministra da saúde. “Ao lado de muitas pessoas fiquei chocada com o ataque de Cerberos e comovida diante de sua força vital e seu reconhecimento ao SUS”, escreveu a ministra em trecho enviado. “Eu, que já conhecia seus livros, passei a admirá-la ainda mais”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roseana Murray (@roseanamurray)