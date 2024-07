‘Divertida Mente 2’: Um triunfo de bilheterias e emoções

A sequência da Pixar quebra recordes e atinge um marco histórico nas bilheterias globais

Pixar As emoções de Riley conquistam o mundo em tempo recorde



No último domingo (30), “Divertida Mente 2″ ultrapassou a impressionante marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais, consolidando-se como um marco cinematográfico em 2024. Este feito posiciona o filme da Pixar como o primeiro lançamento do ano a alcançar esse patamar e o primeiro a fazê-lo desde Barbie. A animação não apenas quebrou a barreira do bilhão, mas também estabeleceu um novo recorde ao ser a mais rápida do gênero a atingir essa cifra, superando o tempo de Frozen 2 em 2019, que levou 25 dias. Divertida Mente 2 alcançou o bilhão em impressionantes 19 dias, sendo a décima primeira animação a entrar para esse seleto clube.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desta vez, acompanhamos Riley na adolescência, enfrentando uma verdadeira revolução no quartel-general das emoções. Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo estão prestes a lidar com novas emoções inesperadas, incluindo a chegada da Ansiedade, que promete transformar a dinâmica interna do grupo. “Divertida Mente 2” continua em cartaz nos cinemas, enquanto o primeiro filme pode ser revisitado no Disney+.