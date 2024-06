‘Divertida Mente 2’ supera ‘Duna’ e tem a maior bilheteria do ano nos EUA

A animação arrecadou US$ 285 milhões em oito dias nos cinemas norte-americanos e também tem se saído bem no mercado internacional ao faturar US$ 545 milhões em todo o mundo

Reprodução/Youtube/Walt Disney Studio BR Trama acompanha a jornada de Riley, que enfrenta os desafios da puberdade e enfrenta novas emoções como a ansiedade



O filme “Divertida Mente 2” ultrapassou “Duna: Parte Dois” e se tornou a maior bilheteria do ano nos Estados Unidos até o momento. Em oito dias após o lançamento, a animação da Pixar arrecadou US$ 285 milhões. Enquanto isso, o longa de ficção científica dirigido por Denis Villeneuve acumulou US$ 282 milhões desde o início do ano. “Divertida Mente 2” está prestes a ter o segundo fim de semana mais lucrativo de todos os tempos para um filme de animação, segundo a Variety. Além do sucesso nos Estados Unidos, o filme também tem se saído bem no mercado internacional ao faturar US$ 545 milhões em todo o mundo.

Na trama, acompanhamos a jornada de Riley, que enfrenta os desafios da puberdade e enfrenta novas emoções como a ansiedade, a vergonha, a inveja e o tédio, que se somam às que já conhecíamos do primeiro filme. Os sentimentos alteram a personalidade da protagonista de maneira significativa. Com isso, Riley perde a autoconfiança e cogita a atropelar seus princípios para tentar um lugar no time de hóquei.

Assista ao trailer de “Divertida Mente 2”

