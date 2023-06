Ecossexual? Ator revela atração por quem tem amor pela natureza; saiba quem é

‘Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante’, declarou o Sérgio Marone

Divulgação/Iude Richele Sérgio Marone abriu uma startup de produtos veganos



Ativista ambiental e engajado nas redes sociais, o ator Sérgio Marone, de 42 anos, se define como ecossexual, ou seja, uma pessoa que tem atração por quem sente um profundo amor e conexão com a natureza, ao ponto de a considerar uma companheira íntima. Dessa forma, o artista define sua orientação sexual além das categorias tradicionais de atração e identidade. “Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso”, disse o artista ao portal Terra. Para quem se considera ecossexual, o prazer está relacionado com a vivência ativa e frequente com o meio ambiente. É comum entre os ecossexuais a prática de atividades ligadas à defesa e à promoção da sustentabilidade, como agricultura orgânica, veganismo, e reciclagem.