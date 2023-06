França e Inglaterra goleiam em rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2024

Harry Kane e Mbappé marcaram gols de pênalti; Israel surpreendeu com vitória contra a Bielorrússia

EFE/EPA/Domenic Aquilina Harry Kane marcou na vitória da Inglaterra contra Malta



Nesta sexta-feira, 16, duas grandes favoritas para o título da Eurocopa 2024 entraram em campo pelas Eliminatórias e fizeram um bom trabalho. A Inglaterra venceu Malta por 4 a 0, gols de Apap (contra), Alexander-Arnold, Harry Kane e Callum Wilson. O resultado deixa os Leões em primeiro no Grupo C om 9 pontos. A França contou com Giroud, Mbappé e Mouelhi para vencer Gibraltar por 3 a 0. Os atuais vice-campeões mundiais estão com 100% de aproveitamento na competição e lideram o Grupo B. A sexta-feira ainda teve outros 11 jogos: a Finlândia venceu a Eslovênia por 2 a 0; a Turquia fez 3 a 2 na Letônia e, pelo mesmo placar, a Ucrânia venceu a Macedônia do Norte. A Grécia arrancou a vitória por 2 a 1 contra a Irlanda e Israel surpreendeu ao vencer a Bielorrússia também por 2 a 1. Dinamarca e Suíça pontuaram e a Armênia fez 4 a 2 em País de Gales. Fechando o dia, o Cazaquistão venceu San Marino por 3 a 0. O único empate foi entre Kosovo e Romênia, sem gols. Neste sábado, Cristiano Ronaldo entra em campo com Portugal para enfrentar a Bósnia e Herzegovina, Bélgica e Noruega, de Haaland, também têm compromissos.