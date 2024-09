Ed Sheeran chega ao Brasil para o Rock in Rio 2024 e pede ajuda inusitada aos fãs

Esta será a quarta vez que Ed Sheeran se apresenta no Brasil; sua primeira visita ocorreu em 2015

Reprodução/Facebook Na mesma noite em que Ed Sheeran se apresenta, outros artistas como Charlie Puth, Jão e Joss Stone também subirão ao Palco Mundo



Ed Sheeran já está em solo brasileiro para sua apresentação no Rock in Rio 2024, marcada para a próxima quinta-feira (19). O cantor britânico chegou ao Brasil nesta quarta-feira (18) e recorreu às suas redes sociais para solicitar sugestões sobre o que fazer durante sua estadia no país. “Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer”, compartilhou o artista em sua conta no Instagram, onde também disponibilizou um link para que seus seguidores possam enviar dicas.

Esta será a quarta vez que Ed Sheeran se apresenta no Brasil. Sua primeira visita ocorreu em 2015, quando trouxe os shows dos álbuns + e X. Em 2017, ele passou por várias cidades, incluindo Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a turnê do álbum Divide, que retornou ao país em 2019. Na mesma noite em que Ed Sheeran se apresenta, outros artistas como Charlie Puth, Jão e Joss Stone também subirão ao Palco Mundo.

