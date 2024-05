Edição especial do Time Warp consolida São Paulo como capital do techno na América Latina

Rolê da Pan acompanhou o festival de origem alemã, que reuniu cerca de 15 mil pessoas no Vale do Anhangabaú

Thiago Xavier/Divulgação Instalações artísticas dialogaram com os três palcos dispostos pelo centro de São Paulo durante o evento nos dias 3 e 4 de maio



Os fãs de música eletrônica, mais especificamente com foco nas vertentes de techno e house, se reuniram no último final de semana, dias 3 e 4 de maio, em uma edição especial de 30 anos do festival Time Warp no Vale do Anhangabaú, coração da capital de São Paulo. De acordo com os organizadores em coletiva de imprensa, o evento foi o maior já realizado no segmento na América do Sul, portanto, São Paulo se consagra como a principal cidade para os amantes do estilo musical.

Com sucesso de público desde 1994, o festival começou na Alemanha e é considerado um dos eventos mais conceituados da Europa entre os ambientes underground. Passando por diversos países, o Time Warp já arrastou multidões nas suas últimas edições em São Paulo. Desta vez, a festa aconteceu no meio do centro histórico da cidade, com uma vista impecável dos prédios erguidos de concreto que caracterizam a capital como uma “selva de pedra”.

Instalações artísticas conversaram harmonicamente com os três palcos dispostos por todo o espaço do centro da cidade, levando o público para uma experiência imersiva com um mix de arte, tecnologia e muita música. Com um público diverso e uma estrutura jamais vista no Vale do Anhangabaú, a escolha do espaço conversou com a proposta underground do evento, devolvendo a área central da cidade para o público. A curadoria artística e produção foram realizadas pela maior agência de eventos e bookings da América Latina, a Entourage.

Confira os nomes que participaram do line-up: 999999999, BICEP present CHROMA (AV DJ set), Black Coffee, Black Coffee b2b Mochakk, Boys Noize, Chaos in the CBD, Chris Stussy, Delcu, DJ Holographic, DJ Seinfeld, Due, FHTD, Gartzzea, Gop Tun DJs, HAAi, Hercules and Love Affair (DJ Set), Horse Meat Disco, Hot Since 82, I Hate Models, Klangkuenstler, Maceo Plex, Mall Grab, Mari Boaventura, Marta Supernova, Mila Journée, Mochakk, Richie Hawtin, Roman Flügel, Sama’ Abdulhadi, Sara Landry, Silenzo, Skin on Skin, Slim Soledad, Sven Väth, TSHA, Valentina Luz b2b Eli Iwasa, Vermelho, WhoMadeWho (Hybrid DJ Set).