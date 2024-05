Confira as séries e os filmes que chegam ao Prime Video em maio

Entre as novidades estão “Dom”, “Uma Ideia de Você” e “The Walking Dead: Daryl Dixon”; veja relação e trailers

Divulgação/Prime Video Anne Hathaway e Nicholas Galitzine em cena do filme 'Uma Ideia de Você'



O serviço de streaming divulgou o que nos aguarda no mês de maio de 2024. Se você é daqueles que adoram ficar colado na tela, segura aí, porque temos algumas novidades de tirar o fôlego chegando ao catálogo do streaming. Este mês está recheado de estreias tão aguardadas! Vamos ter aquele gostinho delicioso de nostalgia com novas temporadas de nossas séries favoritas e uma seleção de filmes que já estão fazendo barulho nos cinemas.

E quem não ama um bom drama baseado em fatos reais? Para começar com o pé direito, teremos “Segredos de um Escândalo”, que promete nos prender do início ao fim com sua trama envolvente e uma atuação de tirar o chapéu. Mas se você prefere algo mais leve e romântico, não se preocupe, porque “Uma Ideia de Você” é a opção para aquecer os corações com uma história de amor estrelada por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

E não pense que as séries ficaram de fora! Para os fãs de adrenalina e zumbis, a nova temporada de “The Walking Dead: Daryl Dixon” está chegando para nos manter grudados na tela, enquanto que para os patriotas de plantão, a terceira temporada de “Dom”, a série nacional que tem conquistado corações, promete nos surpreender mais uma vez. Então, prepare a pipoca, ajuste a posição no sofá e mergulhe de cabeça nas novidades que o Prime Video preparou para você neste mês!

Confira o calendário completo abaixo:

Séries

05/05 – The Walking Dead: Daryl Dixon – 1ª Temporada

09/05 – Maxton Hall: O Mundo Entre Nós – 1ª Temporada

24/05 – Dom – 3ª Temporada

24/05 – ¿Quién lo mató? – 1ª Temporada

29/05 – Entrevista Com o Vampiro – 1ª Temporada

Filmes

02/05 – Uma Ideia de Você

05/05 – Morte, Morte, Morte

17/05 – Beekeeper: Rede de Vingança

18/05 – The Piper

22/05 – The Elevator Game

23/05 – Black Lotus

30/05 – Die Hart 2: Die Harter

31/05 – Kali

Além disso, o Prime Video oferecerá aos seus assinantes a aguardada estreia de Kung Fu Panda 4, além do emocionante Godzilla vs. Kong: O Novo Império, diretamente em sua plataforma de streaming. E não para por aí, os usuários terão ainda mais opções com a chegada de dois títulos de destaque: Vidas Passadas, via Telecine, e a primeira temporada da aclamada série Um Cavalheiro em Moscou, que estará disponível no catálogo do Paramount+.

Veja anúncio