Em comemoração ao centenário, primeiro arranha-céu de São Paulo oferece diversas atividades de lazer, cultura e entretenimento no coração da capital paulistana

Reprodução/Edifício Martinelli Do rooftop do Edifício Martinelli, é possível apreciar pontos icônicos da capital paulista



O ano de 2024 marca o centenário de uma das obras arquitetônicas mais emblemáticas da cidade de São Paulo. O Edifício Martinelli, localizado no triângulo formado pela Rua São Bento, Avenida São João e Rua Líbero Badaró, foi o primeiro arranha-céu da capital paulistana e, durante muitos anos, figurou como um dos mais altos da América Latina. Em comemoração ao aniversário de 100 anos, o prédio abre as portas ao público com diversas atividades culturais. No rooftop, festas e eventos privados devolvem à cidade um espaço que conversa com os entusiastas dos grandes centros urbanos através de uma vista exuberante da cidade de São Paulo. A proposta visa uma combinação única de arte, design, inovação e tecnologia ao coração da capital paulistana. A programação cultural incluirá também instalações artísticas, exposições, gastronomia e diversos encontros culturais, proporcionando uma experiência rica e diversificada para visitantes e moradores da cidade.

Durante 100 dias, o Edifício Martinelli oferecerá visitas guiadas gratuitas, destacando seu valor histórico e arquitetônico. É a chance de paulistanos, e de turistas de todas as cidades do Brasil e do mundo, conhecerem o maior mirante a céu aberto do estado de São Paulo. Além disso, será a primeira vez na história que a visitação poderá ocorrer também em outros espaços além da cobertura, com destaque para o 25º andar. Para conferir a programação completa e reservar horários para a visitação, é só acessar a página do Edifício Martinelli.