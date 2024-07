‘A Casa do Dragão’: saiba tudo sobre o quarto episódio que encantou multidões na segunda temporada

Descubra como o episódio mais recente de A Casa do Dragão quebrou recordes e conquistou o público, tornando-se um marco na série

HBO/Divulgação O quarto episódio da segunda temporada de "A Casa do Dragão" atraiu uma audiência recorde, consolidando a série como um fenômeno cultural



O quarto episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão” não apenas intensificou os eventos que levarão à aguardada Dança dos Dragões, mas também registrou a maior audiência da série neste novo ano, de acordo com a Warner Bros. Discovery. Cerca de 8,1 milhões de espectadores sintonizaram para assistir ao capítulo no domingo, dia 7. A Warner revelou ainda que a audiência via streaming atingiu um pico durante a semana de 1º a 7 de julho, possivelmente impulsionada pelo feriado americano de 4 de julho (Independência dos EUA), quando muitos aproveitaram para colocar a série em dia. Até agora, a estreia da segunda temporada está se aproximando da marca impressionante de 25 milhões de espectadores. A “Casa do Dragão” continua a ser exibida com novos episódios lançados semanalmente aos domingos, às 22h, na HBO e na plataforma Max.

Veja a análise da HBO sobre o quarto episódio