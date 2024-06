Eliana confirma transferência para a Globo após 15 anos no SBT

Eliana anuncia mudança de emissora após longa trajetória no SBT. Novos desafios e oportunidades pela frente.

Rogério Palatta/SBT Saída do SBT foi amigável, como confirmado, tanto a apresentadora quanto pela emissora



A apresentadora Eliana confirmou sua transferência para a Globo, após 15 anos de casa no SBT. A notícia foi divulgada em seu Instagram, em resposta a um seguidor que desejou sucesso em sua nova jornada profissional. Eliana agradeceu o apoio e se mostrou animada com os novos desafios que virão pela frente. Em abril deste ano, Eliana anunciou sua saída do SBT, com o encerramento do contrato previsto para junho de 2024. Tanto a apresentadora quanto a emissora afirmaram que a decisão foi tomada de forma amigável. Após tantos anos na empresa de Silvio Santos, Eliana sentiu que era hora de buscar novas oportunidades e desafios em sua carreira. O último programa de Eliana no SBT será exibido em 30 de junho, marcando o fim de sua segunda passagem pela emissora. Desde sua descoberta por Silvio Santos em 1991, quando era cantora de um grupo infantil, Eliana construiu uma carreira sólida na televisão, passando por diversas emissoras e conquistando o público com seu carisma e talento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Agora, com a mudança para a Globo, Eliana se prepara para uma nova fase em sua carreira. Segundo informações do F5, a apresentadora será oficialmente anunciada como contratada da emissora no início de julho. Os fãs aguardam ansiosos para ver Eliana brilhar em sua nova casa e encarar os desafios que virão pela frente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA