Empresa responsável por venda de ingressos de show do RBD é notificada pelo Procon-SP

Prazo para explicações termina nesta terça-feira, 31; banda mexicana fará quatro apresentações no Brasil

Reprodução/Twitter/RBD_oficial RBD fará apresentações no Brasil



O Procon de São Paulo notificou a Eventim, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows da banda mexicana RBD, nesta segunda-feira, 30. A empresa deverá apresentar uma explicação sobre os problemas relatados pelos consumidores na compra de entradas para o evento. O prazo é até amanhã, 31. O RBD se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 17 e 18 de novembro; e no Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 19 do mesmo mês. Fãs da banda correram para comprar os ingressos e muitos deles relataram problemas na aquisição do bilhete. De acordo com o órgão, a Eventim deverá explicar os seguintes tópicos: