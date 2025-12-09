Jovem Pan > Entretenimento > Música > Equipe de Beyoncé aciona Justiça após música aparecer em filme sobre Bolsonaro

Equipe de Beyoncé aciona Justiça após música aparecer em filme sobre Bolsonaro

Deputado federal Mario Frias divulgou primeiro teaser do longa sobre a vida do ex-presidente no domingo (7)

  • Por Júlia Mano
  • 09/12/2025 13h15 - Atualizado em 09/12/2025 13h17
EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Beyonce recebe o Grammy Música 'Suvivor', do grupo Destiny's Child, apareceu em trailer compartilhado no domingo

A equipe da cantora Beyoncé informou na segunda-feira (8) que acionou a Justiça para retirar do ar teaser sobre filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. No trailer, foi usado um trecho da música “Suvivor”, do grupo Destiny’s Child, no qual a artista integrou.

“Obrigado a todos que mandaram DM (mensagem direta) dizendo que a música ‘Suvivor’ foi utilizada no trailer do filme do inominável inelegível presidiário golpista. Obviamente, a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar o mais rápido possível”, escreveu em seu perfil no Instagram o coordenador de projetos no Brasil da BeyGOOD, Anderson Nick. A entidade de caridade da cantora atua em diversos países desde 2013.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) encabeça o projeto que busca levar a história do ex-presidente aos cinemas. O ex-secretário de Cultura também é responsável pelo roteiro e produção do filme intitulado de Dark Horse.

No domingo (7), Frias publicou o teaser em seu perfil no X, mas apagou depois. Ele também compartilhou a publicação feita por outro usuário na plataforma.


Bolsonaro é interpretado no filme pelo ator norte-americano Jim Caviezel, de A Paixão de Cristo (2004).

Em entrevista à Revista Oeste, Mario Frias informou que o longa está sendo gravado em inglês. O deputado disse que o filme será distribuído em cinemas do Brasil e dos Estados Unidos. Também afirmou que o lançamento deve ser em 2026.

