Equipe de Beyoncé aciona Justiça após música aparecer em filme sobre Bolsonaro

Deputado federal Mario Frias divulgou primeiro teaser do longa sobre a vida do ex-presidente no domingo (7)

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Música 'Suvivor', do grupo Destiny's Child, apareceu em trailer compartilhado no domingo



A equipe da cantora Beyoncé informou na segunda-feira (8) que acionou a Justiça para retirar do ar teaser sobre filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. No trailer, foi usado um trecho da música “Suvivor”, do grupo Destiny’s Child, no qual a artista integrou.

“Obrigado a todos que mandaram DM (mensagem direta) dizendo que a música ‘Suvivor’ foi utilizada no trailer do filme do inominável inelegível presidiário golpista. Obviamente, a música foi utilizada sem autorização e as providências legais já estão sendo tomadas para que seja retirado do ar o mais rápido possível”, escreveu em seu perfil no Instagram o coordenador de projetos no Brasil da BeyGOOD, Anderson Nick. A entidade de caridade da cantora atua em diversos países desde 2013.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) encabeça o projeto que busca levar a história do ex-presidente aos cinemas. O ex-secretário de Cultura também é responsável pelo roteiro e produção do filme intitulado de Dark Horse.

No domingo (7), Frias publicou o teaser em seu perfil no X, mas apagou depois. Ele também compartilhou a publicação feita por outro usuário na plataforma.

SAIU O PRIMEIRO TEASER COM MUITAS CENAS DO FILME DO BOLSONARO 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 Esse é o primeiro clipe de The Dark Horse, filme onde Jim Caviezel (o Jesus de A Paixão de Cristo) interpreta nosso Presidente Jair Bolsonaro Produção e roteiro de @mfriasoficial, com estreia em 2026 pic.twitter.com/oixDKdClrR — Paulo (@pauloap) December 8, 2025



Bolsonaro é interpretado no filme pelo ator norte-americano Jim Caviezel, de A Paixão de Cristo (2004).

Em entrevista à Revista Oeste, Mario Frias informou que o longa está sendo gravado em inglês. O deputado disse que o filme será distribuído em cinemas do Brasil e dos Estados Unidos. Também afirmou que o lançamento deve ser em 2026.