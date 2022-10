Erasmo Carlos permanece internado com quadro de saúde estável, informa hospital

O cantor Erasmo Carlos permanece internado com o quadro de saúde estável no hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital nesta quarta-feira, 26, o artista passará por novos exames. Ele precisou ser hospitalizado por conta de uma infecção pulmonar. “O Hospital Barra D’Or informa que o paciente Erasmo encontra-se internado com quadro de síndrome edemigênica, sendo submetido à exames complementares e ajuste terapêutico”, disse o comunicado emitido pelo hospital. Ainda de acordo com a unidade de saúde, Erasmo Carlos está lúcido e pode receber alta em breve. “No momento admitido no quarto, com quadro clínico estável, acordado, lúcido, deambulando e com previsão de alta nos próximos dias”, diz o boletim. O artista, de 81 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de outubro. Por conta do seu estado de saúde, as duas apresentações marcadas nos Estados Unidos foram adiadas. Ele iria se apresentar em Orlando e em Miami, nos dias 4 e 10 de novembro, respectivamente.