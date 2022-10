Floor Jansen, vocalista do Nightwish, é diagnosticada com câncer de mama

Cantora holandesa tem cirurgia marcada para esta quinta-feira, mostra-se confiante com o tratamento e alerta as mulheres para exames preventivos

Reprodução/@floor_jansen_official Floor Jansen é a vocalista do Nightwish



Floor Jansen, vocalista da banda finlandesa Nightwish, revelou nesta quarta-feira, 26, em seu Instagram, que está diagnosticada com câncer de mama. A notícia foi compartilhada em uma carta aberta publicada nas redes sociais, na qual Floor contou que recebeu o diagnóstico há duas semanas durante um exame de mamografia de rotina. Há mais de 15 anos o Brasil participa do movimento mundial Outubro Rosa, dedicado à conscientização do câncer de mama. Neste ano, mais ações serão realizadas novamente em várias partes do país. Para conscientizar seus fãs e seguidoras mulheres, Floor Jansen lembrou o fato de ter realizado o exame muito antes de o tumor ter aparecido. “Se eu não tivesse ido fazer, o tumor teria acontecido sem ser detectado. Daqui a um ano isso poderia ter crescido muito mais. Pensar nisso me faz compartilhar essa história com você. Uma mamografia salva vidas! É desconfortável e você pode pensar que, de alguma maneira, você não vai ter algo em seus seios, mas vá [fazer o exame]”, disse a cantora.

No começo do mês, Floor Jansen esteve no Brasil para uma turnê com o Nightwish, que passou pelo Rio de Janeiro e São Paulo. A banda, que veio divulgar o último álbum de estúdio, “Human. :II: Nature”, e é formada por Tuomas Holopainen (teclado), Erno “Emppu” Vuorinen (guitarra), Jukka Koskinen (baixo), Kai Hahto (bateria) e Troy Donockley (uilleann pipes, vocal), além da vocalista.

Confira a carta escrita pela cantora holandesa:

“Uma carta para você,

A vida vem em ondas, com altos e baixos.

Tive a alegria de conduzir muitos altos, e compartilhei isso com vocês através das mídias sociais e dos muitos shows em todo o mundo ao longo dos muitos anos de minha carreira.

Porém, agora uma nova onda me atingiu. Não é boa. Eu tenho câncer de mama. Foi diagnosticado há pouco mais de duas semanas e vou fazer uma cirurgia amanhã (27) para remover o tumor. Meu prognóstico é muito bom! Parece ser um câncer não agressivo e que não tenha se espalhado. Vou permanecer com meu peito. E eu estarei livre do câncer após esta cirurgia, além de um tratamento de radiação local que acontecerá três meses após esta cirurgia, espero. Saberemos mais depois da cirurgia para ver se esse prognóstico é positivo.

A palavra câncer é um choque. Tudo o que você achou importante na vida antes desse diagnóstico muda radicalmente em poucos minutos. Agora, só quero estar saudável de novo. Quero ver minha filha se tornar uma mulher. Eu quero viver! E a parte mais assustadora desse diagnóstico é que eu pensei que estava saudável! Eu não senti o câncer, eu não sabia que estava lá até que eu, como uma mulher de mais de 40 anos, fui fazer um check-up padrão de mamografia. Algo que muitos países oferecem, de graça, mesmo para alguns.

Se eu não tivesse ido fazer, o tumor teria acontecido sem ser detectado. Daqui a um ano isso poderia ter crescido muito mais. Pensar nisso me faz compartilhar essa história com você. Uma mamografia salva vidas! É desconfortável e você pode pensar que, de alguma maneira, você não vai ter algo em seus seios, mas VÁ! E para os homens que leem isso: lembre sua esposa, namorada, mãe, irmã para irem ser examinadas. Mesmo sem o luxo que eu, como uma mulher ocidental, experimente com exames de mamografia gratuitos: VÁ! Felizmente, existem muitas organizações que oferecem informações sobre auto detecção se você não tiver acesso ou fundos para uma mamografia.

Se eu puder inspirá-la a cuidar bem de si mesma, então algo de bom sairá deste diagnóstico de câncer.

Se tudo correr como planejado, estarei (apta) a tempo da turnê europeia com o Nightwish, que começará no dia 20 de novembro! E estou otimista, já que meu prognóstico é bom! Prometo cuidar bem de mim.

Obrigado por ler esta carta.”