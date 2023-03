‘Eu fui muito mal copiada’, diz Silvia Poppovic sobre programas populares da TV aberta

Pioneira, apresentadora falou ao Pânico que fórmula criada por ela está esgotada e emissoras agora precisam ‘pagar as pessoas para darem depoimentos falsos’

Reprodução/Jovem Pan News Silvia Poppovic foi a convidada do programa Pânico



Nesta quarta-feira, 8, o programa Pânico recebeu a apresentadora Silvia Poppovic, pioneira em programas vespertinos sobre o comportamento humano. Durante os anos 1980, 1990 2000, Silvia trabalhou em emissoras como Globo, SBT, Gazeta, Band e Cultura. Em entrevista, ela falou sobre sua passagem pela televisão e afirmou acreditar que renovou formatos ao tratar de assuntos sensíveis do cotidiano, mas lamentou seu legado. “Eu fui muito mal copiada Eu não inventei a roda, fiz um programa que foi se desenvolvendo para falar de temas que na televisão não se falava. Não se falava com respeito ao entrevistado, ninguém falava de privacidade. Não conseguia falar de sentimento e vida sexual”, opinou. “Se você não tem o DNA do formato, você pode copiar, pode ter sucesso pegando os estereótipos daquele formato, mas você esgota a fórmula. É o que nós vimos nesses programas todos popularescos, pagando para as pessoas darem depoimento falso, chorando, porque ganhou R$ 50”, acrescentou.

Hoje, Silvia Poppovic produz conteúdos para a internet, como receitas gastronômicas típicas, vídeos de moda e roteiros de viagens. Mesmo distante da TV, ela conta que não sente falta da dinâmica de vida na rotina das emissoras e voltaria apenas por uma grande quantia de dinheiro. “Está sendo ótimo. Tenho uma filha de 22 anos, eu tenho uma vida pela frente. Eu não me vejo sem trabalhar, não acho graça na vida sem nenhum trabalho”, refletiu. “Agora, eu também não quero mais empurrar o piano como empurrava. Passei por muitas emissoras, por [quase] todas. Quando penso que vou ter que ir lá todo dia, eu não tenho mais essa vontade. A não ser que alguém falasse: ‘Olha, você vai ganhar uma fortuna para fazer um negócio de uma vez na semana'”, concluiu.