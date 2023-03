Fred e Domitila discutem no Quarto Branco do ‘BBB 23’: ‘Está se achando a Juliettona’

Brothers precisam ficar dentro de um carro e o primeiro a desistir vai direto ao paredão; veja a briga

Reprodução/Globo Fred foi parar no Quarto Branco após Domitila apertar botão misterioso no 'BBB 23'



Após apertar Domitila Barros apertar o botão misterioso, ela e Fred foram para o Quarto Branco, que, na verdade, é um tipo de prova de resistência. Ambos precisam ficar dentro de um carro e quem desistir vai direto ao paredão, já o vencedor ganha imunidade e o automóvel. Em poucas horas dentro do carro, os participantes já se estranharam, discutiram e Juliette, vencedora do “BBB 21”, foi envolvida na história. A confusão começou após a miss dizer que não queria falar de jogo com o youtuber enquanto eles estivessem no Quarto Branco. “Está vendo como a sua troca é zero sincera? É só quando convém para você. Olha, Domitila. Esse é seu jogo então?”, falou Fred, aparentemente incomodado.

A sister rebateu dizendo que nunca precisou fingir nada. “Sou uma pessoa muito good vibes para quem me dá abertura e o direito… eu não vim aqui para pagar de boa praça, eu vim aqui para te incomodar, Fred.” A discussão não parou por aí e, em certo momento, o brother falou que a sua oponente fica se vitimizando nos programas ao vivo e foi então que ele a comparou a Juliette. “Você está se achando a ‘Juliettona’ do negócio. A vitimização…”, falava Fred quando a ativista o interrompeu. “Só existe uma Juliette e o meu nome é Domitila Barros. E não me chama mais de Domi, me chame de Domitila”, disse a sister. O momento repercutiu nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 8.