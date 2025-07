‘Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado’ volta aos cinemas com reboot nostálgico e nova geração de protagonistas

Com elenco jovem e carismático, novo filme repete a fórmula que consagrou o original: juventude, culpa, segredos e um assassino com um gancho nas mãos

Quase três décadas após o lançamento do filme original, a franquia Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado retorna aos cinemas nesta quinta-feira (17) com um reboot que combina nostalgia e uma nova trama de suspense. O longa, ambientado novamente em Southport, na Carolina do Norte, resgata elementos marcantes da saga e apresenta um novo grupo de jovens perseguidos por um assassino misterioso. Na história, cinco amigos — interpretados por Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon e Jonah Hauer-King — se envolvem em um acidente fatal e decidem esconder a verdade. Um ano depois, eles começam a ser caçados por alguém que sabe o que fizeram e quer vingança.

O novo filme repete a fórmula que consagrou o original: juventude, culpa, segredos e um assassino com um gancho nas mãos. Mas traz atualizações. O cenário de Southport, antes uma vila de pescadores, agora abriga mansões e famílias abastadas — pano de fundo para críticas sociais. A narrativa também aborda temas contemporâneos, como saúde mental, sexualidade e dependência química.

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. retornam aos papéis de Julie James e Ray Bronson, agora como sobreviventes que são procurados pelo novo grupo em busca de ajuda. As participações não se limitam ao “fanservice”: os personagens estão bem inseridos na trama e ajudam a conectar passado e presente. Referências aos filmes anteriores não faltam. Desde falas icônicas — como o famoso grito “What are you waiting for, huh?!” — até menções a personagens como Helen Shivers e Barry Cox. A sequência Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1998) também é lembrada com uma fala sobre “fugir para as Bahamas”.

O elenco jovem, embora pouco conhecido, tem boa química e entrega carisma, com destaque para a personagem Danica (Madelyn Cline), que combina humor e leveza em meio à tensão. O suspense sobre a identidade do assassino é mantido até o fim, com reviravoltas que remetem ao estilo clássico dos thrillers dos anos 1990.

Ao contrário do terceiro filme da franquia, lançado em 2006 e desconectado do enredo original, a nova produção aposta no resgate da mitologia da saga. E entrega até uma cena extra após os créditos — um presente para os fãs mais atentos. Com clima de slasher, toques modernos e fortes conexões com o passado, o novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado busca conquistar tanto uma nova geração quanto os nostálgicos da década de 1990.

