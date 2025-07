Stranger Things se despede com teaser intenso e data de estreia revelada

Última temporada da série fenômeno estreia em novembro e será dividida em três partes, encerrando de forma épica a batalha entre Onze e Vecna em Hawkins

Divulgação Onze se prepara para o confronto final em Hawkins enquanto o mundo desmorona à sua volta



Prepare o coração, fã de Stranger Things! A Netflix acaba de liberar o primeiro teaser da quinta e última temporada da série, prometendo um desfecho grandioso e sombrio para a saga que conquistou o mundo desde 2016. A reta final será dividida em três datas: o Volume 1 estreia em 26 de novembro, com quatro episódios; o Volume 2 chega em 25 de dezembro, com mais três; e o episódio final será lançado no último dia do ano, 31 de dezembro — todos às 22h.

A prévia revela um cenário ainda mais tenso: Hawkins segue sob quarentena militar, os portais continuam abertos e o paradeiro de Vecna (Jamie Campbell Bower) é um mistério. Onze (Millie Bobby Brown), novamente caçada pelo governo, precisa se esconder, enquanto o grupo de amigos se reúne para impedir que o mal tome conta de vez da realidade. A cidade respira tensão e a contagem regressiva para a batalha final começa no mesmo período em que se completa mais um aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp), fato que deu início a tudo.

Criada pelos Irmãos Duffer, Stranger Things marcou uma geração com seu mix de nostalgia oitentista, terror e laços de amizade. A quarta temporada, por exemplo, bateu recordes, somando mais de 140 milhões de visualizações no mundo. Agora, com o capítulo final à vista, o público se prepara para se despedir de personagens como Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) e tantos outros.

O elenco também conta com nomes como Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman e Linda Hamilton. A produção é da Upside Down Pictures e 21 Laps Entertainment, com direção criativa dos próprios irmãos Duffer. O fim está próximo e ele promete ser inesquecível.