Ex-BBB Caio Afiune faz transplante capilar; veja fotos

Durante a manhã desta segunda-feira, 7, o ex-BBB Caio Afiune realizou um implante capilar com o médico Thiago Bianco, conhecido na área por atender famosos como Lucas Lucco, Roberto Carlos, Tom Cavalcante e Lucas Lima. Antes de passar pelo procedimento cirúrgico, o influenciador de 32 anos publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando a calvície que possui na região da “coroa” da cabeça, na qual serão transplantados os novos fios. “O que a gente transplantar será permanente, nunca mais cai e cresce para o resto da vida”, disse Thiago Bianco no vídeo. De acordo com o médico, em seis meses Caio estará cabeludo.

