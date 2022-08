Ex-BBB diz que perdeu trabalho por causa de política

Flay desabafou sobre situação no Twitter, mas não citou o nome da marca que a teria procurado

Reprodução/Instaram/@flay Flay publicou, nas redes sociais, que perdeu trabalho por se posicionar politicamente



A ex-BBB, Flay, afirmou, nesta sexta-feira, 19, que perdeu um trabalho por se posicionar politicamente e por postar fotos de biquíni. “Eu podia estar surpresa, mas no segundo seguinte entendi do que se trata. Perdi um trabalho agora por dois motivos: eu me posiciono politicamente e posto foto de biquíni e eles não contratam pessoas que se posicionam politicamente nem mulheres que postam foto de biquíni”, escreveu a influenciadora no Twitter. No entanto, ela não citou o nome da marca. Após o desabafo, os fãs da famosa se revoltaram na internet. “Não perdeu nada, se livrou. Quem perdeu foi eles amore. Siga em frente da mesma forma, você é gigante”, respondeu um dos admiradores de Flay à publicação dela. A famosa ainda acrescentou dizendo que “a sensação de impotência, constrangimento e humilhação pelo simples fato de ser mulher e dona das próprias ideias, corpo e atitudes ainda é constante nos dias de hoje. Para mim isso é assustador. E como é doloroso sentir na pele cada situação em que isso acontece”, completou a ex-BBB.

Eu podia estar surpresa mas no segundo seguinte entendi do que se trata.

Perdi um trabalho agora por dois motivos: Eu me posiciono politicamente e posto foto de biquíni e eles não contratam pessoas que se posicionam politicamente nem mulheres que postam foto de biquíni.. 🤷‍♀️ haha — FLAY (@flaayoficial) August 19, 2022