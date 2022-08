Ex-BBB Felipe Prior nega acusação de ter invadido propriedade para promover própria marca

Assessoria diz que artista foi homenageado com uma linha de vestuário em seu nome: ‘Não tem nada a ver com ele’

Reprodução/Instagram/@felipeprior Ex-BBB Felipe Prior é acusado de invadir propriedade para tirar fotos com camisa da própria marca



O ex-BBB Felipe Prior negou nesta terça-feira, 23, ter feito supostas fotos sem autorização em uma propriedade em São Paulo. O famoso é acusado de invadir um local para fazer um ensaio fotográfico. Segundo o site Em Off, sócios de um bar, situado na Parada Inglesa, pedem indenização de R$ 72 mil. No processo, Prior é acusado de se promover em um local que não tinha autorização. “O réu utilizou-se foto no local em questão com finalidade lucrativa, para promover sua marca através do Instagram e também pelo Facebook da própria marca”, diz o documento. No entanto, a assessoria de Prior disse que ele não possui uma marca de roupas e que o ex-BBB foi homenageado com uma linha de vestuário em seu nome. “Não tem nada a ver com ele”, disse.