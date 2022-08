Em meio à guerra, Campeonato Ucraniano inicia a temporada 2022/23

Devido os conflitos com a Rússia, partidas serão disputadas na parte ocidental do país

EFE/EPA/ROMAN PILIPEY Jogadores do Shakhatar entraram em campo enrolados na bandeira da Ucrânia



Nesta terça-feira, 23, o Campeonato Ucraniano iniciou sua temporada 2022/23. Mesmo em meio à guerra com a Rússia e apreensões de novos bombardeios, as autoridades mantiveram as partidas como uma ‘demonstração de bravura’. O jogo de abertura entre Shakhtar Donetsk e Metalist 1925 Kharkiv aconteceu durante a tarde no Estádio Olímpico de Kiev, na capital da Ucrânia. Um soldado foi quem deu o pontapé inicial e uma mensagem do presidente Volodymyr Zelensky apareceu no telão. As arquibancadas estavam esvaziadas. A partida terminou sem gols. Outros três jogos aconteceram com vitórias de Zorya, Kolos Kovalivka e Veres Rivne. O Dínamo de Kiev disputou nesta terça as eliminatórias da Champions League e perdeu para o Benfica, indo direto para a Europa League. O Dínamo só estreia no próximo domingo, dia 28, contra o SC Dnipro. Devido aos conflitos, todos os clubes foram realocados para a parte ocidental do país, onde serão disputados os jogos. As cidades que receberam as partidas são Kiev (e região), Lyviv, Uzhhorod, Petrov, Kirovohrad e Kovalivka. A guerra dura seis meses e, pela contagem oficial da Ucrânia, cerca de nove mil soldados foram mortos em combate.