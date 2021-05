Ex-BBB Felipe Prior pede para Carol Portaluppi convencer Renato a fechar com o Corinthians

A negociação entre o Alvinegro e os representantes do técnico ganhou um ‘novo capítulo’ nesta quarta-feira, quando o ex-BBB mostrou uma conversa com a garota, onde pede para ela convencer o pai a fechar com o clube

Montagem sobre foto/Reprodução/Instagram/felipeprior/Renato Portaluppi/Carol Portaluppi O ex-BBB Felipe Prior pediu para Carol Portaluppi convencer o pai Renato Gaúcho a fechar com o Corinthians



A negociação entre a diretoria do Corinthians e os representantes de Renato Gaúcho ganhou um “novo episódio” nesta quarta-feira, 19. Corintiano fanático, o participante do BBB 20, Felipe Prior, mandou mensagens para a filha do técnico, Carol Portaluppi. Através do Instagram, o paulistano mostrou uma conversa com a garota, onde pede para ela convencer o pai a fechar com o Alvinegro paulista. “Alô, Corinthians! Estou sendo empresário, hein? Estou convencendo a Carol para o pai dela ir para o Corinthians. Corinthians, vocês estão me devendo uma, hein? Estou fazendo todo o trâmite, toda a negociação. Carol, fala para o seu pai: ‘quero morar em São Paulo, vem para cá'”, disse usando a ferramenta “Stories”.

Na terça-feira, 18, à noite, Carol foi à rede social para dizer que caso chegasse a 2 milhões de seguidores no Instagram, ela contaria um segredo, gerando expectativa na torcida corintiana – até o momento, ela não atingiu a marca. Mais cedo, membros da direção do Corinthians havia se reunido com agentes do treinador. A expectativa da cúpula corintiana é definir um treinador até o final desta semana, afim de que o recém-contratado tenha tempo para treinar a equipe antes da estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de maio, contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes disso, o Timão volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana, competição em que a equipe não tem mais chances de classificação. Em casa, o Alvinegro encara o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira, 20, e o River Plate (PAR), na próxima quarta-feira, 26.