Torcida do Corinthians faz campanha para Renato Gaúcho fechar com o clube

EVERTON SILVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho foi demitido do Grêmio em abril de 2021



Os torcedores do Corinthians parecem estar aprovando o nome de Renato Gaúcho como possível substituto de Vagner Mancini, técnico demitido no último domingo, 16, após a eliminação do time na semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, em plena Neo Química Arena. Na tarde desta terça-feira, 18, milhares de corintianos subiram a hasghtag “#AceitaRenato” no Twitter, transformando o assunto no mais comentado da rede social no momento. A campanha ganhou força após membros da diretoria do Alvinegro se reunirem com o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, em São Paulo.

“Estou a todo momento atualizando todas as redes sociais para ver se tem o anúncio oficial. Já estou ficando maluca! Se ele não aceitar, eu nem sei viu. Vou ficar chateada!”, disse uma torcedora. Pelo amor de Deus! #AceitaRenato! Nunca te pedi nada. Não aguento mais perder pro time horrível de Felipe Melo e companhia. Não dá mais”, comentou outro corintiano. Renato Gaúcho está desde o mês passado sem trabalhar. Na ocasião, ele foi desligado do Grêmio após anos de glória no Tricolor, onde ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil e três vezes o Campeonato Gaúcho.

Até a tarde desta terça-feira, o nome de Renato é o favorito para assumir a vaga de técnico do Corinthians. Lisca Doido, Guto Ferreira, Sylvinho e Dorival Júnior também foram especulados nas últimas horas, mas perderam força após o contato da diretoria do Corinthians com o representante do treinador gaúcho. À reportagem da Jovem Pan, Dorival, que não treina uma equipe desde o ano passado, disse que não está negociando com o Timão. Já os outros dois estão empregados.

