Ex-BBB Gizelly Bicalho lamenta crises de ansiedade; saiba o motivo

De acordo com a advogada, as crises chegam a dar “sensação de morte”

Reprodução/Instagram/@gizellybicalho Ex-participante do BBB relata crises de ansiedade e de depressão



A advogada e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Gizelly Bicalho, comentou sobre as crises de ansiedade e depressão que vem sofrendo. De acordo com ela, o motivo, na maior parte, é relacionado a vida de influenciadora digital. “Eu me cobro muito, eu sempre exijo mais de mim. Às vezes você não está em uma semana produtiva, e como eu quero sempre está produzindo, quando eu não consigo, eu fico mal”, disse durante entrevista à coluna de Fábia Oliveira, no site Em Off. Ela ainda definiu os momentos como sensação de morte. “De chegar a fechar a glote, ter aquela sensação de morte de não conseguir respirar”, completou.