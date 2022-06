Naldo Benny confirma que convidou mulher para sexo a três: ‘Não houve infidelidade’

Cantor casado com a Mulher Moranguinho disse que ele e a esposa gostam de apimentar a relação

Divulgação/Equipe Naldo Benny Naldo Benny e Mulher Moranguinho se posicionaram após vazar convite para sexo a três



O cantor Naldo Benny decidiu se posicionar após serem divulgados áudios em que ele convida uma mulher para fazer sexo a três com ele e a esposa, a dançarina Ellen Cardoso, mais conhecida como Mulher Moranguinho. Em um vídeo enviado à Jovem Pan, o artista confirmou que fez o convite pelo direct do Instagram e enfatizou que não houve traição: “A gente gosta muito de namorar, temos nossa maneira de apimentar nossa relação. Não houve infidelidade nenhuma, não houve sacanagem nenhuma. A gente é parceiro, fiel um ao outro. Fiz o convite na maior educação, sendo gentil. Se não curtisse a parada, era só ela falar: ‘Não, valeu’”. Moranguinho, que gravou o vídeo junto com o marido, acredita que a mulher em questão só tornou o convite público para se promover.

“Somos pessoas públicas e acredito que a colega deve estar necessitada de audiência, de curtidinhas. Está querendo se promover e tinha que expor essa situação que é uma coisa nossa, da nossa vida pessoal. Coleguinha, era só dizer: ‘Não, muito obrigada’. Não precisa fazer estardalhaço e não precisa querer pegar carona no rabo do foguete dos outros”, disparou a dançarina. Com bom humor, ela ainda acrescentou: “Ela não topou, mas continuamos nos divertindo do mesmo jeito. Tem gente que gosta de fumar maconha, tem gente que gosta de chapar o coco e ficar doidão e a gente gosta de sexo. Isso não tem problema nenhum e não prejudica ninguém”. Naldo concordou com a parceira e comentou: “A gente vai continuar namorando para cass*te. São 12 anos de muito sexo, de muita transa gostosa, vamos continuar na nossa”.

