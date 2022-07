Ex-namorado da mãe de Neymar faz tatuagem com nome dela nas costelas

Modelo Tiago Ramos e mãe do jogador, Nadine Gonçalves, namoraram em 2020

Reprodução/Instagram Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, fez tatuagem em homenagem a ela



O modelo Tiago Ramos fez uma tatuagem com o nome da ex-namorada Nadine Gonçalves, que é mãe do jogador Neymar Jr. Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira, 18, que circula nas redes sociais, um tatuador escreve o nome dela nas costelas do modelo. Após críticas, Tiago Ramos reagiu aos comentários no Instagram. “Fale bem ou fale mal, mas continuem falando de mim. Meu nome não sai da cabeça de vocês. Enquanto vocês estão falando, eu estou ganhando. A opinião de quem não gosta de mim não vale de nada”, comentou. O romance entre o modelo e a mãe do jogador de futebol começou em abril de 2020. Contudo, o relacionamento era marcado por idas e vindas e terminou há algum tempo.