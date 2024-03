Fã morre em festival de rock I Wanna Be Tour, no Rio de Janeiro

Jovem estava molhado pela chuva e sofreu descarga elétrica; Ele foi levado ao hospital, mas chegou ao local sem vida

Um fã morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um festival de rock no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado, 9. João Vinícius Ferreira Simões, 25, estava molhado por conta da forte chuva na região durante o festival e recebeu uma descarga elétrica ao encostar em um food truck energizado, na área da Pista Premium do show. O jovem, que tinha ido de Maricá para o I Wanna Be Tour, foi socorrido pela equipe médica do festival. De acordo com as informações, os procedimentos de emergência foram realizados e João foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, mas teria chegado sem vida ao local. Os realizadores da I Wanna Be Tour não se manisfestaram sobre o ocorrido.

O festival conta com shows de artistas do estilo emo, como os internacionais Simple Plan e A Day to Remember, além de atrações nacionais como Pitty, Fresno e NX Zero. O festival passou por São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e seguiu para Belo Horizonte, onde acontece o último show, neste domingo, 10.