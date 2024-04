Fabiana Justus comemora sucesso do transplante de medula óssea

Em uma publicação, a influenciadora compartilhou a alegria de ter “renascido” e celebra também o aniversário de 13 anos de casamento

Reprodução/Instagram Fabiana Justus, filha de Roberto Justus, comemora sucesso de transplante



Fabiana Justus, influenciadora digital e filha do empresário Roberto Justus, comemorou em suas redes sociais o sucesso do transplante de medula óssea que realizou recentemente. Aos 37 anos, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, o que a levou a passar por um intenso tratamento de quimioterapia. No final de março, a influenciadora recebeu a notícia de que havia encontrado um doador 100% compatível para o transplante. Em uma publicação emocionante no Instagram, Fabiana compartilhou a alegria de ter “renascido” e comemorou não apenas a nova chance na vida, mas também o aniversário de 13 anos de casamento.

O sucesso do transplante foi confirmado 13 dias após o procedimento, trazendo ainda mais felicidade para Fabiana e sua família. Em meio aos mais de 100 mil comentários de apoio e carinho, o pai da influenciadora, Roberto Justus, expressou sua emoção e felicidade pela recuperação da filha. “Muitoooo feliz e emocionado filha!!! Te amo!!!”. Fabiana não deixou de reforçar a importância da doação de medula óssea e agradeceu ao doador anônimo que possibilitou o sucesso do tratamento. Agora, ela se prepara para um caminho de cuidados contínuos e promete viver com ainda mais gratidão e amor. A influenciadora encerrou sua publicação reafirmando sua determinação em seguir em frente com positividade e esperança.

