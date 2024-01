Filha de Roberto Justus é diagnosticada com Leucemia e pede orações: ‘Parece um pesadelo’

Influenciadora usou as redes sociais para explicar o motivo de estar sumida e disse que já começou o tratamento e está confiante que vai melhorar

Reprodução/Instagram/@fabianajustus Influenciadora Fabiana Justus, é filha do apresentador Roberto Justos



Fabiana Justus, filha do apresentador Roberto Justus, usou as redes sociais na quinta-feira, 25, para explicar o motivo do seu sumiço e informar que ele se deve ao fato de ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda. “Vim aqui porque sei que tem muita gente que torce por mim. Esses dias tem sido os piores da minha vida e não consegui aparecer mesmo. Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda”, disse a influenciadora. “Tudo assusta, mas estou na mão de um super médico e estou sendo bem assistida e foi tudo muito rápido”, fala, e explica que recebeu a notícia depois que foi parar no pronto-socorro com dores nas costas e febre. “Minha vida mudou de cabeça para baixo, mas tenho certeza que vai virar de volta. Todos estão confiantes e os médicos falaram que são altas as chances de cura, porque descobri muito no começo”, conta Fabiana.

A influenciadora também conta que já está em tratamento e que ele acaba mexendo com as emoções delas, então, em alguns momentos ela está animada, em outra nem tanto. “Tem momentos que fico mais baqueada, às vezes nem entendo o que está acontecendo. Penso que é um pesadelo, mas não é. Mas tenho certeza que vou vencer”, disse. Fabiana explicou que vai ficar ausentar das redes sociais, mas que sempre que ela conseguir estará presente para falar com os seguidores. A influenciadora alertou que quando ela estiver sumida não quer dizer que algo sério esteja acontecendo. Ela também pediu que todos que a acompanhem que mandem mensagens de carinho, amor e rezem por ela, porque é isso que está precisando neste momento. “É uma fase, estarei aqui nesse processo. Peço que rezem por mim, corrente de oração, amor e que seja o mais leve possível. Quero agradecer por existirem. Isso faz toda a diferença”.