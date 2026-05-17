Fabio Porchat cancela shows em SP após acidente em teatro deixar feridos

O humorista informou que algumas pessoas foram hospitalizadas, mas ninguém está em estado grave

Reprodução/TV Globo Fabio Porchat comunicou o cancelamento por meio de suas redes sociais



Fabio Porchat anunciou o cancelamento de dois shows que faria no Teatro Humboldt, em São Paulo, neste fim de semana. O motivo, segundo vídeo publicado neste domingo (17) em suas redes sociais, foi um acidente envolvendo uma funcionária da produção e alguns integrantes da plateia.

“Uma moça, técnica, estava ajeitando as luzes, os refletores, e caiu lá de cima. Segurou no ferro e as caixas de luz e som caíram na plateia. Por sorte, ninguém morreu. A moça que caiu dessa altura gigantesca também está bem. Algumas pessoas foram atendidas, outras hospitalizadas”, relatou o humorista.

“A ambulância estava aqui, o teatro forneceu todos os auxílios necessários. Evidentemente, a gente lamenta. É um horror isso ter acontecido”, prosseguiu.

Fabio Porchat ainda destacou que sua equipe manteve contato com os feridos e que não há “ninguém em estado grave”.

“Evidentemente todo mundo será ressarcido por onde fez a compra. O mais importante é que as pessoas estão sendo atendidas. Uma pena, um horror, uma tragédia, mas poderia ter sido muito, muito pior”, continuou.

Por fim, Fabio Porchat deixou uma mensagem de otimismo aos envolvidos no acidente: “Peço desculpas a todos vocês pelo susto, não é uma coisa que está nas nossas mãos. E, torço para que as pessoas que se machucaram se recuperem o quanto antes. Vai dar tudo certo.”