Quem é Day Magalhães, apontada como pivô do término de Virginia e Vini Jr.

A influenciadora já havia protagonizado polêmica no início do relacionamento do ex-casal

Reprodução/Instagram @dany.magh Day Magalhães tem cerca de 1,4 milhão de seguidores nas redes sociais



A influenciadora Virginia Fonseca anunciou na sexta-feira (15) o fim de seu namoro com o jogador Vini Jr., do Real Madrid. Por meio de publicação nos stories do Instagram, a dona da WePink disse ter aprendido a “nunca negociar” o que é “inegociável. Após a postagem, internautas começaram a especular o motivo do término do relacionamento. A influenciadora Day Magalhães foi apontada como pivô da separação.

A especulação em cima do nome da influenciadora ganhou mais força depois de ela contar à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que já sabia do término antes do anúncio de Virginia. Day Magalhães afirmou ter conversado com o jogador sobre o assunto.

Em outubro de 2025, poucos dias antes de Virginia e Vini Jr. assumirem publicamente o namoro, Day Magalhães expôs mensagens trocadas com o jogador quando ele já estaria envolvido com a dona da WePink.

Quem é Day Magalhães

Com cerca de 1,4 milhão de seguidores em suas redes sociais, Day Magalhães é uma influenciadora brasileira. Nas plataformas digitais, compartilha conteúdos de viagens e estilo de vida.

Em novembro de 2025, ela lançou sua marca de óculos e gloss labial. A influenciadora também é autora de um livro sobre comportamento e desenvolvimento social.