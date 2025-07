Familiares, amigos e fãs se despedem de Preta Gil em velório no Rio

Cerimônia aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro; a assessoria da família afirmou que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida

Divulgação/Instagram/@hugogloss Janja chega ao velório de Preta Gil; Lula manda flores



Famosos, amigos e familiares marcaram presença no velório de Preta Gil, que aconteceu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Os primeiros a serem fotografados foram Danilo Faro, empresário e irmão de Rodrigo Faro, Thiago Abravanel com o marido, Fernando, os atores Taís Araújo e Luiz Miranda. Malu Mader compareceu ao velório com o marido, o Titan Tony Beloto e Claudia Abreu. Thiago Fortes e Mylena Ciribelli também marcaram presença. A assessoria da família afirmou que, após o velório, o corpo da artista será cremado, conforme desejo manifestado em vida.

Ao lado de Carol Peixinho, Thiaguinho se emociona em velório

O cantor Thiaguinho se emocionou bastante durante o velório da cantora Preta Gil. Ao lado da sua esposa, a apresentadora Carol Peixinho, o cantor chorou e beijou a testa da amiga ao se despedir dela. Após a despedida, Thiaguinho foi consolado por Péricles, seu ex-colega de banda. Na saída do velório, afirmou que a estrela da artista é eterna. “Estávamos sempre nos falando, sempre nos vendo; fica um vazio, mas também uma lição”, afirmou.

“A Preta era uma pessoa agregadora para caramba. Quantos momentos juntos tivemos. Ela sempre participou de todos os momentos da nossa vida e vai continuar participando. A música é eterna. A estrela de Preta fica para sempre, não vamos deixar essa memória se apagar”.

Janja chega ao velório de Preta Gil com Margareth Menezes, ministra da Cultura

Janja da Silva, a primeira-dama do Brasil, também compareceu ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta, para prestar suas homenagens e condolências no velório da cantora Preta Gil. Ao lado dela, estava Margareth Menezes, ministra da Cultura do país. O presidente Lula enviou uma coroa de flores e prestou suas homenagens à cantora. “Nasceu para voar, fez seu destino, tocou o céu e espalhou só amor. O Brasil agradece e celebra sua luz”, diz a mensagem do político.

Aos prantos, Regina Casé se despede de Preta Gil no velório da cantora

Aos prantos, a atriz e apresentadora Regina Casé também se despediu da cantora Preta Gil nesta sexta no velório da artista. Ao lado da filha Benedita Casé, Regina se emocionou bastante e fez carinho no rosto da cantora ao se despedir. “Beije, abrace e diga eu te amo pra quem é importante pra você!”, escreveu a atriz em seu Instagram na última terça-feira (22). “Preta Gil sempre deu aula disso de ser grata, generosa e apaixonada… Como te amo e sempre te amei minha Pretinha…”, escreveu.

Regina Casé era considerada uma verdadeira madrinha musical para Preta Gil. Foi a apresentadora que, ainda nos anos 2000, acreditou no talento de Preta e a incentivou a seguir carreira de cantora.

“Quem sabe amanhã eu consiga escrever sobre minha Pretinha. Agora eu só quero chorar mesmo”, escreveu após receber a notícia da morte da amiga. “Não consigo dormir e não consigo ficar acordada. Só consigo desaguar minhas lágrimas neste oceano de beleza que foi Preta Gil”, disse Regina.

Caio Blat, ex de Preta Gil, chora em velório

O ator Caio Blat apareceu muito emocionado no velório de Preta Gil. Ele e a cantora foram namorados durante alguns meses no início dos anos 2000, mas permaneceram amigos. Durante o cortejo, Blat passou alguns instantes em frente ao caixão de Preta e não conseguiu conter as lágrimas. Ele também foi fotografado dando um beijo de despedida no corpo da cantora.

Caio e Preta namoraram em 2000, após a cantora se separar de Rafael Dragaud, com quem foi casada. O relacionamento durou cerca de oito meses, mas terminou sem nenhuma justificativa pública de ambos. Apesar disso, eles mantiveram a amizade nas décadas seguintes.

O ator chegou a fazer uma homenagem nas redes sociais após a morte de Preta, revelando o quanto ela marcou sua vida. “Nossa Pretinha de volta ao Sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e à toda a família Gil. Nos vemos no espaço”.

