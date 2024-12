Famosos compartilham visuais para celebração do Natal

Postagens incluíram não apenas looks festivos em tons de vermelho, mas também imagens de ceias e decorações natalinas

Diversas personalidades do mundo das celebridades, como Ludmilla, Virginia Fonseca e Sabrina Sato, aproveitaram o Natal para compartilhar momentos especiais em família através do Instagram. As postagens incluíram não apenas looks festivos em tons de vermelho, mas também imagens de ceias e decorações natalinas. Entre as publicações mais notáveis, Ludmilla e Brunna Gonçalves foram destaque, mostrando a alegria da data.

Deborah Secco também compartilhou um momento carinhoso com sua filha, Maria Flor, enquanto Sabrina Sato registrou instantes de felicidade ao lado de seus familiares. Anitta, por sua vez, encantou os seguidores ao mostrar sua decoração natalina, acompanhada de seu cachorro, Plínio. Luciana Gimenez surpreendeu ao posar em lingerie, trazendo um toque ousado às celebrações. Jade Picon, com um visual dourado, também se destacou durante a ceia.

As redes sociais se tornaram o palco ideal para que essas celebridades compartilhassem suas tradições e comemorações natalinas em 2024, permitindo que seus fãs se conectassem com esses momentos especiais.

