Ludmilla reage à absolvição de Marcão do Povo no STJ em caso de injúria racial

Apresentador chamou cantora de ‘pobre macaca’ durante programa; ministra afirmou que vídeo editado, comprometeu a validade da acusação, mas advogados vão recorrer

Reprodução/Instagram/@ludmilla Ludmilla se mostrou decepcionada com a decisão do STJ



A cantora Ludmilla expressou sua decepção em relação à recente decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que absolveu o apresentador Marcão do Povo das acusações de injúria racial. O caso remonta a 2017, quando, durante uma transmissão do programa “Balanço Geral”, o jornalista proferiu ofensas racistas, chamando-a de “pobre macaca”. A repercussão negativa foi imediata, gerando uma onda de protestos nas redes sociais. “Jamais desistirei dessa luta [contra o racismo]”, declarou Lud.

Seis anos após o incidente, o STJ decidiu pela inocência de Marcão do Povo, que enfrentava uma condenação que incluía o pagamento de R$ 30 mil e uma pena de um ano e quatro meses em regime aberto. A ministra Daniela Teixeira, responsável pela decisão, argumentou que a principal evidência apresentada, um vídeo editado, comprometeu a validade da acusação, resultando em uma “falha na sentença”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Diante dessa situação, Ludmilla reafirmou seu compromisso em lutar contra o racismo e anunciou que seus advogados irão recorrer da decisão do tribunal. A hashtag #JustiçaporLudmilla rapidamente ganhou força nas redes sociais, tornando-se um dos tópicos mais discutidos no Brasil, com muitos usuários expressando sua indignação diante da impunidade do apresentador.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA