Acabou o mistério: Gisele Bündchen chora por causa de paparazzo

Reprodução/X/@Luan84039399 Os vídeos circulam nas redes sociais desde o início da semana



Nesta semana, vídeos da supermodelo Gisele Bündchen chorando circularam nas redes sociais e foram parar em todos os noticiários, inclusive internacionalmente. O que ninguém sabia era a motivação do choro da gaúcha, que aparece no vídeo conversando com um guarda após ele entregar um papel a ela, que segundo ele, seria uma “cortesia”. Após a repercussão do caso, o vídeo das câmeras do uniforme do agente revelou o diálogo entre eles. É possível entender que a brasileira diz que está cansada dos paparazzo a seguindo. O vídeo foi divulgado pela Local 10 News. Gisele abre a janela do carro e explica ao guarda que está fugindo de um paparazzi. “Obrigada. Só estou tentando ficar longe daquele cara. Ele está me perseguindo”. O policial então responde que compreende a modelo. “Eu entendo quem você é. Apresente uma denúncia em Miami Beach. Porque ele vinha de Miami Beach”, disse ele de forma cordial. É neste momento que Gisele cai em lágrimas. “Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida”. O agente então explica que não pode fazer nada a respeito. “Não posso impedi-los de fazer o trabalho deles, que é tirar fotos”. Novos vídeos do momento da abordagem já estão nas redes sociais.

Gisele Bündchen pulled over by police after she says she was chased by paparazzi. @victoroquendo has the story. pic.twitter.com/OubGIhygOL — Good Morning America (@GMA) April 26, 2024