Acusado de gordofobia, padre Fábio de Melo apaga vídeo e se pronuncia

Religioso pediu desculpa e disse que entendeu que o engraçado para ele pode gerar desconforto no outro

Reprodução/Globo Padre Fábio de Melo foi criticado por postar vídeo de teor gordofóbico



O padre Fábio de Melo se retratou nesta sexta-feira, 14, após ser acusado de gordofobia por compartilhar um vídeo em tom de piada, no qual um homem obeso aparece se desequilibrando e caindo em cima de um outro homem que está deitado. Nos comentários da publicação, muitas pessoas disseram que se fosse uma pessoa magra caindo em cima de outra, não existiria piada. O jornalista Jorge Bentes, criador da página “Cansei de Ser Gordo”, classificou a publicação do padre como “desnecessária” e pediu para que ele se retratasse. “Obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo o mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça”, declarou o influenciador. Após a repercussão negativa do vídeo, o religioso excluiu o post e se manifestou: “Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim, pode ser desconforto para alguém. O princípio da compaixão – sentir com o outro – é um dos pilares do cristianismo. E eu pretendo segui-lo. É assim que evoluímos: vestindo a pele do outro”. Fábio também deixou um comentário no vídeo de Jorge dizendo que está à disposição “para divulgar e dar visibilidade às causas que são importantes” para as pessoas que enfrentam a obesidade.