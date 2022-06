Padre Fábio de Melo nega que fez harmonização facial: ‘Não teria problema em assumir’

Aparência do religioso virou assunto nas redes sociais após sua participação no ‘Altas Horas’

Reprodução/Globo Padre Fábio de Melo disse que mudança no rosto está relacionada à crise de sinusite



A aparência do padre Fábio de Melo virou assunto nas redes sociais após o religioso participar do programa “Altas Horas”, da Globo, no último sábado, 4. Muitos seguidores começaram a apontar diferenças no rosto do padre e a especular se ele fez uma harmonização facial. “Só eu que me espanto com as intervenções estéticas faciais do padre Fábio de Melo?”, comentou uma pessoa no Twitter. “Gente, o padre Fábio de Melo está parecendo um filtro de harmonização facial do Instagram”, escreveu outra. “A cara do padre Fábio de Melo está esquisita, socorro, quero ser mais a mulher do padre não, vou correr (risos)”, acrescentou mais uma. Com a repercussão, o sacerdote se manifestou no Instagram e negou que tenha realizado o procedimento estético no rosto. “Não fiz harmonização. Se tivesse feito, não teria nenhum problema em assumir. A gravação coincidiu com o término de uma crise de sinusite que durou um mês e meio. Foram 15 dias de antibióticos e anti-inflamatórios muito fortes. Eu tenho facilidade de reter líquidos. Mas, graças a Deus já estou bem. O rosto já está normal”, garantiu.

Na tentativa bem sucedida de se tornar um homem feio, padre Fábio de Melo ficou a cara do Perdigoto. Certeza usou algum produto da Shostners & Shostners na harmonização facial… pic.twitter.com/4u7Ao6MopZ — Gabriela Oliveira (@gabizando) June 5, 2022

Tô arrasada. Padre Fábio de Melo tá com os lábios mais carnudos do que os meus. O Fábio Júnior com cara mais jovem que um garoto de 20 anos. Simony tá mais esticada que elástico de calcinha velha.

Ninguém pode envelhecer naturalmente ??? #altashoras — Janaina (@janaZMfiori) June 5, 2022

Padre Fábio de Melo na próxima vez que aparecer na TV. Jesus!! pic.twitter.com/10ekY0W4w4 — Amanda de Andrade (@AmandaAndradeMG) June 5, 2022

Só eu que me espanto com as intervenções estéticas faciais do Padre #fabiodemelo? pic.twitter.com/tk3YsJZeWR — Eduardo Oliveira (@eduolives) June 5, 2022

Gente o padre fabio de melo ta parecendo um filtro de harmonização facial do Instagram — 🦋 Aline 🦋 (@alinebbarcellos) June 5, 2022

Gente a cara do Padre Fábio de Melo tá esquisita, socorro, quero ser mais a mulher do padre não, vou correr KKKKKKKKKKKKKK — Luana Ferreira (@ferreiraluhhh) June 5, 2022