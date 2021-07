Adriana Lima recebe cantada de Megan Fox: ‘Se eu precisar de uma namorada, posso te chamar?’

O episódio aconteceu na noite do último domingo, 11, quando a modelo foi maquiada pelo mesmo profissional que a atriz e compartilhou uma montagem comparando imagens das duas

Reprodução/Instagram @adrianalima Modelo brasileira publicou montagem com foto da atriz



A modelo brasileira Adriana Lima recebeu uma cantada da atriz norte-americana Megan Fox, famosa por estrelar filmes como ‘Garota Infernal’ e a franquia ‘Transformers’. O episódio aconteceu na noite do último domingo, 11, quando Adriana foi maquiada pelo mesmo profissional que a atriz e compartilhou uma montagem comparando imagens das duas. “Megan Fox, se você precisar de uma dublê em um de seus filmes, me chame”, disse Adriana. O inusitado foi que Fox respondeu Adriana com uma cantada. “Mas e se eu precisar de uma namorada… Posso te chamar também? Patrick ainda pode estar envolvido de alguma forma. Ele pode fazer nossa maquiagem quando eu levar você ao Nobu”, disse a atriz, fazendo referência a um restaurante de Malibu, nos EUA.