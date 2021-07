Marília Mendonça critica quem começou a seguir DJ Ivis após vídeos de agressão

Cantora disse que ficou indignada ao ver crescer a rede social ‘de um cara que nem solto deveria estar’

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/13.04.2021 Marília Mendonça disse que caso do DJ Ivis não deve ser tratado como uma 'fofoca'



A cantora Marília Mendonça se pronunciou sobre o caso do DJ Ivis, que agrediu sua ex-mulher, Pamella Gomes de Holanda. Nos vídeos, que foram divulgados pela vítima, o artista aparece dando socos, tapas e chutes na ex-mulher em frente a filha, de 9 meses. O DJ admitiu as agressões, mas falou que vinha recebendo ameaças e sendo chantageado. Com a grande repercussão do caso, o artista ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram, algo que foi criticado por Marília. “A culpa nunca será da vítima. DJ Ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. É inaceitável, intragável e brutal. Que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar, um agressor que nem deveria estar solto, que dirá falando abertamente em uma rede para milhões de pessoas”, escreveu a cantora sertaneja no Twitter.

Em seu posicionamento, a artista ressaltou que esse é caso de violência doméstica que precisa ser tratado com seriedade. “Isso aqui não é briguinha de namorado, briguinha de amiga ou uma polêmica qualquer que está no hype… estamos falando de uma agressão muito séria. Existe um limite de caráter entre acompanhar uma ‘fofoca’ e fazer crescer as redes sociais de um agressor. Se você segue alguém capaz de fazer atrocidades como essa, isso diz muito sobre você.” Marília também falou do assunto nos stories do Instagram. “Se você é meu seguidor, acompanha meu trabalho, sabe quem eu sou, conhece minha vida, minha luta e está começando a seguir aquele agressor agora, eu te convido, de verdade, a se retirar das minhas redes sociais, a parar de me seguir. Não faz sentindo me acompanhar aqui, saber da minha luta e seguir um agressor. Eu fico indignada como uma situação dessas de fazer crescer uma rede social de um cara que nem solto deveria estar”, afirmou. Após o assunto dominar as redes sociais, Xand Avião informou que DJ Ivis foi desligado da empresa que administra a carreira de cantores como Zé Vaqueiro.

dj ivis, não existem justificativas ou argumentos que diminuam as provas e a existência do crime cometido. é inaceitável, intragável e brutal. que seja exposto e protestado até que alguém que cometa tais atos não tenha nem sequer oportunidade de tentar se justificar… — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021

de um agressor que nem deveria estar solto, que dirá falando abertamente em uma rede pra milhões de pessoas — marilia mendonça (@MariliaMReal) July 12, 2021