Adriane Galisteu diz que mostrou seus ensaios na Playboy para o filho; reação dele a surpreendeu

Apresentadora, que posou nua em 1995 e em 2011, disse que não se arrepende de ter estampado a revista

Reprodução/Instagram/galisteuoficial Adriane Galisteu posou para a Playboy duas vezes, uma em 1995 e outra em 2011



A apresentadora Adriane Galisteu ficou surpresa com a reação do filho, Vittorio, quando decidiu mostrar para ele os ensaios que fez para a revista Playboy. O menino, que atualmente está com 12 anos, tinha cerca de seis na época. A artista foi capa da famosa revista pela primeira vez em 1995 e depois em 2011. “Sempre contei tudo [para o Vittorio], não sei como fica na cabecinha dele, mas prefiro que ele saiba e venha me perguntar se tiver alguma dúvida do que algum coleguinha venha falar alguma coisa. Até Playboy, que eu fiz duas. Lembro que ele era pequenininho na segunda Playboy, ele não tinha nem um ano [quando fiz], tinha acabado de desmamar”, contou a atual apresentadora de “A Fazenda” ao podcast “FabTalks”. “Falei logo que ele começou na escola, [quando estava] maiorzinho, com seis, sete anos. Logo mostrei [as revistas] e ele escondeu tudo debaixo da cama. Engraçada a reação dele. Fiquei olhando para essa cena e falei: ‘Uma hora ele vai vir falar comigo sobre’.”

Galisteu enfatizou que não se arrepende de ter posado nua. “É que acabou a Playboy, senão estava lá linda de novo”, brincou. Na visão da artista, atualmente as pessoas enxergam a nudez de uma outra forma. “Trato isso com muita naturalidade. Quando o Vittorio me questiona alguma coisa, além de contar toda a minha vida, falo da importância do trabalho e o quanto é legal você ter orgulho [do que fez]. A Playboy nada mais é do que um trabalho artístico incrível. Hoje, no Instagram, tem fotos muito mais sexy e com mais nudez que a Playboy”, declarou. Ela também citou a força que o OnlyFans possui nos dias de hoje, mas deixou claro que não faria uma conta, pois acredita que para criar um perfil a pessoa precisa de um motivo. “Às vezes você precisa e é seu único meio de ganhar dinheiro.” Por fim, Galisteu disse que com o passar dos anos aprendeu a não julgar e a “vestir o sapato do outro”: “A gente não deve questionar esse tipo de coisa, a gente tem tanta coisa para questionar na vida, a gente vai questionar o que o outro está fazendo?”.