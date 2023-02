Galisteu rebate críticas após ser convidada para desfile da Portela: ‘Sambo muito bem’

‘A pessoa que fez isso, fez para me sacanear’, revelou apresentadora sobre vídeo sambando que viralizou nas redes sociais

Reprodução/Jovem Pan News Adriane Galisteu foi a convidada do programa Morning Show



Nesta sexta-feira, 10, o programa Morning Show recebeu a apresentadora Adriane Galisteu. Convidada especial do desfile de 2023 da escola de samba carioca Portela, ela esclareceu a origem do chamado e rebateu comentários negativos. “Foi me dando um negócio, eu não conseguia me conter. Me deu uma empolgação, claro que topei, achei incrível esse convite partir da própria rainha de bateria, a Bianca. É de uma generosidade incrível, a gente sabe o que significa o cargo rainha de bateria no Carnaval. Sempre desfilei ao lado de rainha de bateria de comunidade, sempre achei que o Carnaval é do povo mesmo. A gente vive o Carnaval na época do Carnaval, a galera que trabalha vive de janeiro a janeiro. Se tem alguém que tem que brilhar no Carnaval é quem trampa no Carnaval, quem está nesse rolê o ano inteiro, a comunidade que sai do chão, vai na quadra, se vira em mil”, disse. “Eu não faço parte disso no dia a dia. Meu rolê é outro, sou convidada, levo a mídia. Meu papel ali sempre foi outro. A gente tem um tamanho totalmente diferente. Eu não sambo pouco não, eu sambo, sambo muito e sambo bem. Eu me jogo, eu brinco, eu viro, faço coisas que não tem nada a ver com samba, são momentos. A pessoa que fez isso, fez para me sacanear. Ninguém aguenta passar a avenida sambando desse jeito, não tem fôlego que resista”, justificou em referência ao vídeo em que aparece dançando que viralizou nas redes sociais.

Galisteu declarou que não se abala pelas críticas nas redes sociais. Segundo ela, seu autocuidado e autoconhecimento a impede de se preocupar com opiniões negativas sobre sua aparência e personalidade. “Todo mundo é comunicador, todo mundo é jornalista, todo mundo é juiz, todo mundo é fiscal de samba. Em vez de falar: ‘Entra lá e se joga no samba’. Antes da redes sociais, a pessoa tinha que engolir o ódio e administrar a raiva dela, agora ela tem onde pôr a raiva dela no ar. Faz parte do game também”, afirmou.

“Se você se incomodar com eles [haters], é melhor não ter rede social. A rede social tem esse papel, em especial o Twitter. Eu sou muito bem resolvida, trabalhei muito e fiz análise. Me olho no espelho e gosto do que eu vejo, gosto de mim, me trato bem, me amo e ponto final. Tem muita gente que não administra isso bem, esses dedos podem liberar gatilhos em pessoas que não estão bem resolvidas. Vai ter sempre uma voz, do seu lado, do capeta, falando que você não pode. Um inimigo íntimo que vai te botar uma trava, essa pessoa está ali só para isso. Precisa pisar em você para poder sobressair. Infelizmente tem muita gente assim. Nem todo mundo é bem resolvido, então eu me preocupo

Prestes a completar 50 anos, a atriz afirmou que se assusta com a velocidade da vida, mas se sente orgulhosa pelos feitos de carreira. Os 50 anos não me assustam em termos da idade cronológica, o que me assusta é o tempo passar na minha cara, percebo isso através do Vitório, do cabelo branco, da falta de colágeno”, pontuou “Tem que malhar mais, comer menos. Eu estou livre, mas eu me cobro, gosto de me ver no espelho magra. Gosto de me cuidar, ir para a academia. Percebo hoje como isso é mais trabalhoso. Isso mexe comigo, claro que mexe, é uma questão do tempo passar: ‘Meu Deus, já estou na metade da minha vida’. Agora, que delicia é poder fazer 50 anos, me olhar no espelho, me gostar, ter um monte de historia para contar e comemorar tantos anos de trabalho”, concluiu.