Adriane Galisteu recebe bolsa inspirada em Ayrton Senna: ‘Dos sonhos’

Adriane Galisteu, aos 51 anos, recebeu um presente especial da influenciadora Malu Borges, uma bolsa que imita o design do icônico capacete de Ayrton Senna. A apresentadora do reality show A Fazenda fez questão de compartilhar a novidade em suas redes sociais, onde expressou sua gratidão a Malu pelo gesto. Os seguidores de Galisteu não hesitaram em comentar, demonstrando sua emoção ao ver a apresentadora com a peça que carrega um significado tão forte.

A relação de Adriane com Ayrton Senna, que durou um ano e meio, tem sido um tema de discussão, especialmente após o lançamento da série “Senna” na Netflix. Muitos fãs consideram que a participação de Galisteu na produção foi injusta, já que ela teve apenas alguns minutos de tela. Em contraste, Xuxa Meneghel, que se separou do piloto quatro anos antes de sua morte, recebeu um episódio inteiro dedicado à sua história com Senna.

