Jade Picon aproveita praia da Barra da Tijuca em dia de verão e recebe elogios de fãs; confira

Influenciadora foi flagrada se banhando nas águas do mar e jogando futevôlei no calor da Cidade Maravilhosa

Reprodução/Instagram/@jadepicon Durante sua visita à praia, Jade optou por um biquíni de bolinhas em preto e branco



Jade Picon, de 23 anos, foi flagrada em um dia ensolarado na praia da Barra da Tijuca, localizada no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16). A influenciadora digital aproveitou a ocasião para relaxar e se divertir nas águas do mar. Durante sua visita à praia, Jade optou por um biquíni de bolinhas em preto e branco, que destacou seu estilo descontraído. A jovem foi vista se refrescando e mergulhando nas ondas, aproveitando o calor do verão carioca. A influenciadora, conhecida por sua forte presença nas redes sociais, compartilha frequentemente detalhes de sua vida pessoal e momentos de lazer com seus seguidores.

E teve futvôlei ☀️ 📱@jadepicon via Instagram stories pic.twitter.com/bLXfiuV2Oe — Central Jade Picon🌪 (@cfjadepiconn) December 16, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias