Advogado de Ricky Martin rebate denúncias de abuso e incesto: ‘Ideia falsa e nojenta’

Marty Singer diz que sobrinho do cantor luta com ‘profundos desafios de saúde mental’ e que relacionamento sexual ou romântico nunca aconteceu

Reprodução/Instagram Ricky Martin é acusado de violência doméstica e incesto



O advogado do cantor Ricky Martin negou que o artista tenha mantido um relacionamento por sete meses com seu sobrinho de 21 anos. A declaração acontece após o porto riquenho ser acusado de incesto e de ser responsável por ataques físicos e psicológicos. “Infelizmente, a pessoa que fez essa afirmação está lutando com profundos desafios de saúde mental. Ricky Martin, é claro, nunca foi – e nunca seria – envolvido em qualquer tipo de relacionamento sexual ou romântico com seu sobrinho”, disse Marty Singer ao TMZ. O advogado também disse esperar que o rapaz receba ajuda com urgência. “A ideia não é apenas falsa, é nojenta. […] Estamos ansiosos para que esse caso terrível seja encerrado o mais rápido possível”, completou.

Apesar do representante negar as acusações, a Justiça recebeu acatar o pedido de restrição, solicitado no início de julho, contra o cantor. Com isso, Ricky Martin está proibido de contatar o sobrinho, que teme por sua integridade física. O jovem de 21 anos pela que teve um relacionamento amoroso com o artista por sete meses. No entanto, segundo a mídia porto riquenha, o cantor não teria aceitado a separação e rondou a casa da vítima por, pelo menos, três vezes. Em 3 de julho, Martin falou sobre o caso nas redes sociais, afirmando que a ordem de proteção é baseada em alegações falsas. “Por se tratar de uma questão legal em andamento, não posso fazer declarações detalhadas neste momento. Agradeço as inúmeras mensagens de solidariedade e as recebo de todo o coração”, escreveu. O julgamento do caso acontecerá em 21 de julho. Pelas leis de Porto Rico, país do artista, a pena para violência doméstica e incesto é de 50 anos.