Al Pacino é pai pela quarta vez aos 83 anos; veja sexo e nome do bebê

Quarto filho do ator é fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que é 54 anos mais nova que o vencedor do Oscar

Tolga AKMEN / AFP Veículo americano informou que Al Pacino ficou surpreso ao descobrir a gravidez



O astro do cinema e vencedor do Oscar Al Pacino foi pai pela quarta vez, aos 83 anos. As informações foram divulgadas pelo TMZ, site especializado em celebridades. O bebê é fruto da relação de Al Pacino com sua namorada, Noor Alfallah, 29, e teve o nome revelado pelo portal. Segundo o TMZ, o bebê é do sexo masculino e recebeu o nome de Roman Pacino. Esse é o quarto filho do ator, que já era pai dos gêmeos Anton e Olivia, 22, frutos da relação com Berverlt D’Angelo, e de Julie Marie, 33, filha mais velha que teve com a professora Jan Tarrant. Uma noite antes do nascimento da criança, Al Pacino e Noor Alfallah foram vistos indo jantar com uma cadeirinha de bebê vazia no banco de trás do carro. Os rumores do relacionamento entre os dois começaram em abril de 2022, quando foram vistos juntos. Ela já se relacionou com outras figuras públicas, como Mick Jagger e Nicolas Berggruen, investidor do mercado imobiliário. O TMZ informou ainda que o artista tinha problemas de saúde que o impossibilitavam de ter filhos e que, por isso, ficou chocado ao descobrir a gravidez da companheira.