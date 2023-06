Antes de estreia, ‘Invasão Secreta’ é série da Marvel com pior avaliação da história

Série com Samuel L. Jackson chega ao streaming Disney+ somente no dia 21 de junho

Divulgação Nova série do Universo Cinematográfico da Marvel chega ao Disney+ em 21 de junho



A nova série do Universo Cinematográfico da Marvel, ‘Invasão Secreta’, nem chegou ao catálogo da Disney+, mas já está rendendo críticas negativas. A produção que traz de volta o agente Nick Fury (Samuel L. Jackson), recebeu 69% de aprovação no Rotten Tomatoes, site referência de críticas no mundo, até o momento. Foram 42 resenhas dos dois primeiros episódios da temporada. Esse é o menor índice de avaliação de uma série da Marvel, batendo ‘She-Hulk‘ que teve 80%. A maioria das críticas gira em torno da ‘lentidão’ dos primeiros capítulos e profissionais apontaram que “não é o thriller de espionagem sombrio que estão vendendo”. No entanto, a diretoria do estúdio acredita que a série pode melhorar seu ranqueamento até o fim da primeira temporada de seis capítulos. A série se passa nos dias atuais e segue Fury investigando uma invasão dos metamorfos Skrulls (de Capitã Marvel) na terra. Personagens conhecidos dos fãs do MCU como Everett Ross (Martin Freeman) e Maria Hill (Cobie Smulders) também estão na produção.